L'allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag ha sottolineato ancora una volta la necessità di darsi da fare sul mercato se il club vuole lottare per la vetta della Premier League la prossima stagione. Inoltre, il tecnico olandese pensa che, senza acquisti, non potrà competere in Champions League. "Abbiamo bisogno di giocatori migliori se vogliamo competere per il massimo".