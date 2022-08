Erik ten Hag ha parlato ai microfoni di Sky Sports del caso centrale nel mercato del suo Manchester United: Cristiano Ronaldo. "Quanto è lontano dalla forma migliore? Non possiamo saperlo in questo momento. Di certo non è nelle condizioni in cui sono tutti gli altri nostri giocatori perché ha saltato molte settimane di allenamenti e ha bisogno ora di recuperare, giocando e allenandosi".