Il futuro di Harry Maguire sembra sempre più lontano dal Manchester United. A confermare questa tendenza ci ha pensato Erik Ten Hag in conferenza stampa, nel prepartita del match contro il Wolverhampton.

Queste le sue parole: "Ha la capacità di essere un difensore centrale di primo livello. È il migliore per l'Inghilterra, quindi perché non dovrebbe essere il migliore per noi? Ma deve fare qualcosa per dimostrarlo. Se non è abbastanza sicuro di sé per combattere per un posto e per dimostrare le sue qualità, beh, allora deve andarsene. Penso che debba prendere una decisione. Ma sono contento di lui".