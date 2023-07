Intervistato da Sky Sports UK, il tecnico del Manchester United Erik ten Hag ha risposto ad alcune domande su Rasmus Hojlund: "Non posso parlare di giocatori che non sono sotto contratto con noi. Se volete che risponda a questa domanda dovete aspettare che prima finisca qualcosa, allora sì che potremo parlarne. Non posso parlare di questo ragazzo, sono da tanti anni in questo mondo e so che prima bisogna avere le firme, poi si può parlare. Lasciamo lavorare i professionisti e poi vedremo".