Manchester United, Ten Hag insoddisfatto del mercato

Il mercato invernale del Manchester United è stato frustrante agli occhi di Erik ten Hag, poiché la dirigenza non sarebbe stata in grado di soddisfare il suo desiderio di aggiungere una punta centrale in squadra per migliorare le prestazioni nella seconda metà della stagione. "Non è un segreto che volevo un altro attaccante", ha ammesso Ten Hag oggi in conferenza stampa pre-partita che lo United giocherà domenica contro il West Ham a Old Trafford.