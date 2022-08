Il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha parlato in conferenza stampa delle prossime mosse di mercato dei Red Devils: "Non lo so se sarà una settimana impegnativa, ma abbiamo detto che abbiamo bisogno di giocatori. È chiaro, ma abbiamo bisogno dei giocatori giusti. Questo è quello che abbiamo detto per tutta la finestra di mercato e siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino a quando ora. Ma l'asticella deve essere alta".