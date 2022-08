Cristiano Ronaldo quest'anno non giocherà la Champions League. Un evento incredibile, considerando che il fuoriclasse portoghese disputa la massima competizione dalla stagione 2002/03. Il Manchester United però non ci sarà e CR7 non ha trovato una nuova sistemazione. C'è stato un tentativo da parte di Mendes di riportarlo anche in Italia, al Napoli, ma le ultime parole del tecnico dei Red Devils, ten Hag, non lasciano più dubbi:



"Con Dubravka si conclude la finestra di mercato, da settembre a gennaio avremo questa rosa. Bisognava rinforzare la squadra in attacco. Ronaldo fa parte del progetto, servono giocatori di qualità per tutte le partite della stagione".