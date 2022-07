Tensione al Manchester United. Secondo quanto riferisce il Sun, Ten Hag è preoccupato per l'incertezza relativa a Cristiano Ronaldo, il quale vorrebbe lasciare i Red Devils per andare in un club che disputa la Champions League. Il tecnico vuole che la situazione si risolva in fretta non prolungandosi eccessivamente con ricadute sull'intero gruppo squadra.