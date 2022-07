L'allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, sta facendo pressing alla società in quanto vorrebbe il prima possibile due giocatori dell'Ajax. Si tratta del difensore Lisandro Martinez e dell'esterno offensivo Antony. Per quanto riguarda il brasiliano, la trattativa è complicata in quanto il club olandese chiede 80 milioni di euro. Lo riporta il Times.