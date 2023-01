Il Manchester United pare aver trovato la quadra, merito di ten Hag, sempre più saldo al timone. L'olandese ha parlato così delle passate sessioni di calciomercato. "Il club ha portato qui negli anni un numero inimmaginabile di giocatori che semplicemente non erano bravi abbastanza. Gran parte degli acquisti erano mediocri e qui la mediocrità non può essere tollerata, non è abbastanza. La maglia dello United pesa e solo chi ha personalità può giocare bene e resistere alle pressioni".