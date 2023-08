Onana, Mount e Hojlund. Sono questi i tre grandi colpi del Manchester United sul mercato, con l'attaccante danese ancora da ufficializzare. I Red Devils vogliono rientrare nella contesa per vincere la Premier e l'allenatore ten Hag, parlando alla tv ufficiale del club, ha spiegato cosa dovrà cambiare nella prossima stagione.







NUOVO ANNO - "Dobbiamo alzare l'asticella. Abbiamo le fondamenta e su questa base dobbiamo costruire. La passata stagione è stata ok ma non ai livelli che questo club pretende. Dobbiamo migliorare, fare un passo in più. Qui buono non è abbastanza. Come? Semplice, dobbiamo diventare la migliore squadra in transizione del mondo. Vogliamo sorprendere, giocare un calcio dinamico, veloce e aggressivo", ha detto.