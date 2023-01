Il Manchester United spinge per Marcus Thuram. L'attaccante del Borussia Monchengladbach, che piace anche all'Inter, è entrato nella lista di Erik ten Hag per il post-Cristiano Ronaldo. Secondo il Daily Mail, i Red Devils studiano le mosse già per gennaio. Altri nomi sono quello di Depay del Barcellona e Aboubakar dell'Al-Nassr.