Il Manchester United ha aumentato i prezzi degli abbonamenti per la prima volta in 11 anni: +5%. Il club inglese ha incolpato l'aumento del "costo per sostenere le partite" ed è "necessario per consentire al club di operare su una base sostenibile", nonostante i prezzi delle azioni siano saliti di 334 milioni di sterline in un solo giorno la scorsa settimana. Il club ha aggiunto: "Comprendiamo che, anche i nostri tifosi stanno affrontando la pressione dell'aumento del costo della vita, ed è per questo che abbiamo mantenuto gli aumenti dei prezzi ben al di sotto dell'attuale tasso di inflazione". Sui social, però, i tifosi hanno riversato tutta la loro rabbia.