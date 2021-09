Il termometro di Manchester è arrivato alle stelle: febbre CR7 per i tifosi dello United, che nel pre partita di oggi contro il Newcastle non aspettavano altro che vedere il ritorno di Cristiano Ronaldo con la maglia dei Red Devils. Sciarpe, striscioni bandiere... L'Old Trafford riabbraccia l'attaccante che dal 2003 al 2009 ha segnato più di cento gol con la maglia del Manchester United.



Cristiano entra per il riscaldamento, sorride, alza il pollice con lo sguardo concentrato sulla partita. Fischio d'inizio, Cristiano is back.



