Per rialzarsi o per tenere il passo di Liverpool e Chelsea, la missione è la stessa: vincere. Alle 21 va in scena il big match della terza giornata di Premier League: all'Old Trafford il Manchester United ospita il Tottenham, sfida ad alta quota tra due squadre che hanno vissuto un avvio di stagione opposto.



Se gli Spurs di Pochettino, nessun acquisto e nessuna cessione in estate, sono partiti forte con due successi contro Newcastle e Fulham, lo stesso non si può dire di Red Devils: dopo il successo all'esordio contro il Leicester, la squadra di Mourinho è crollata al secondo turno in casa del Brighton. United quindi chiamato a dare una risposta tra le mura amiche, nonostante l'avversario ostico.



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Manchester United-Tottenham.