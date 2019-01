Il Manchester United inizia a progettare il suo futuro, secondo il Sun sono tre i grandi obiettivi per la prossima sessione di mercato, tutti e tre provengono dal nostro campionato. Si tratta di Kalidou Koulibaly, per il quale i Red Devils hanno già presentato diverse offerte al Napoli, Nikola Milenkovic, più che obiettivo principale vera e propria alternativa al senegalese, e infine, Cengiz Under per il quale si muove anche il Bayern Monaco.