Secondo Manchester Evening News, il Man United ha messo gli occhi sul campionato italiano per individuare il suo prossimo difensore centrale. Piacciono in particolare il classe '91 del Napoli Kalidou Koulibaly, sotto contratto fino a giugno 2023, e il classe '95 dell'Inter Milan Skriniar, in scadenza a giugno 2022. Senza dimenticare il classe '96 Joachim Andersen.