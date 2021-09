Paul Pogba è in scadenza di contratto nel 2022 con il Manchester United e potrebbe decidere di cambiare casacca a parametro zero, sotto la sapiente regia del suo agente Mino Raiola.Tuttavia i Red Devils non vogliono farsi trovare impreparati e iniziano a guardarsi intorno in cerca di un eventuale sostituto.



Come riporta l'edizione odierna di Marca sul taccuino del tecnico Ole Gunnar Solskjaer ci sarebbero Declan Rice del West Ham, Franck Kessie del Milan e Tanguy Ndombélé del Tottenham.