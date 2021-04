Ora è ufficiale. Ed Woodward lascia il Manchester United. Tramite una nota ufficiale, i Red Devils hanno annunciato: "Il Manchester United ha annunciato oggi che il vicepresidente esecutivo Ed Woodward lascerà il suo ruolo alla fine del 2021. Woodward è entrato a far parte dello United nel 2005 ed è diventato vicepresidente esecutivo nel 2012. Ed Woodward ha dichiarato: "Sono estremamente orgoglioso di aver servito lo United ed è stato un onore lavorare per la più grande squadra di calcio del mondo negli ultimi 16 anni. Il club è ben posizionato per il futuro e sarà difficile andarsene alla fine dell'anno. Farò tesoro dei ricordi del mio periodo all'Old Trafford, durante un periodo in cui abbiamo vinto l'Europa League, la FA Cup e la EFL Cup. Sono orgoglioso della rigenerazione della cultura del club e del nostro ritorno al modo di giocare del Manchester United".