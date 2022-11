Non rispetto Ten Hag - QUI

Zero progressi rispetto a Juve e Real - QUI

Guardiola mi voleva - QUI

In ospedale per mia figlia morta, ma lo United non mi ha creduto - QUI

Tradito dal Manchester United - QUI

Napoli e la possibilità del ritiro - QUI

Nella serata di ieri è uscita l'ultima parte dell'intervista die, come annunciato, non si è fatta attendere la risposta del Manchester United. Il club ha ufficializzato attraverso i propri canali social e attraverso il proprio sito web cheQuesta mattina il Manchester United ha avviato le misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione.L'intervista di CR7 concessa aha sicuramente scosso il mondo e il mondo del mercato. Ecco tutte le tappe e le frasi clou dell'intervista.