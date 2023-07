Marcus Rashford ha firmato un nuovo contratto con il Manchester United fino al 30 giugno 2028. L'attaccante inglese classe 1997 ha dichiarato: "Sono arrivato qui da bambino a 7 anni con un sogno. Ancora oggi mi guida quella stessa passione, voglia di vincere, orgoglio e onore di indossare questa maglia. Ho già avuto esperienze straordinarie in questo incredibile club, ma c'è ancora molto da fare e voglio vincere più trofei negli anni a venire. Come tifoso dello United da tutta la vita, conosco la responsabilità che deriva dal rappresentare questo club e ne sento gli alti e i bassi tanto quanto chiunque altro. Posso assicurarvi che darò tutto per aiutare la squadra a raggiungere il livello di cui siamo capaci e posso sentire la stessa determinazione nello spogliatoio. Non potrei essere più entusiasta per il futuro con l'allenatore ten Hag".