It's official.



Welcome to Manchester United, Mason Mount! #MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 5, 2023

Ilha ufficialmente chiuso il colpo. La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è arrivato anche l'annuncio da parte dei Red Devils attraverso il proprio sito web e i canali social. Mount arriva dal Chelsea a titolo definitivo per una cifra di circa 70 milioni di euro composto dae ha firmato un contratto in scadenza alin favore del club per un'ulteriore annata.