Forever a United legend.



Thank you for everything, @D_DeGea #MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 8, 2023

Ilsi separa ufficialmente da. Il portiere spagnolo, arrivato dall'Atletico Madrid nel 2011,. Il club, con un comunicato ufficiale, ha voluto salutare il proprio numero 1, tributandogli alcune parole di ringraziamento.Queste le parole con cui lo United saluta l'estremo difensore: "David De Gea ha annunciato la sua partenza dal Manchester United, ponendo fine a un rapporto di 12 anni durante il quale si è assicurato una serie di trofei e riconoscimenti personali consolidando il suo posto tra i più grandi portieri nella storia del club. Da quando è arrivato dall'Atlético Madrid nel 2011, David ha collezionato 545 presenze con il Manchester United con 190 cleansheets, entrambi numeri da record per il club. Ha vinto Premier League, FA Cup, UEFA Europa League e due Carabao Cup. I suoi riconoscimenti personali includono due premi Golden Glove della Premier League, quattro premi Sir Matt Busby Player of the Year (votati dai fan) e quattro premi da giocatore dell'anno".