Ora è ufficiale. Dopo l’indizio social lanciato dai canali del club inglese , è proprio il sito ufficiale dei Red Devils, con un comunicato, ad ufficializzare l’acquisto dell’ormai ex estremo difensore dell’Inter.Per l'Inter non è mai stato sul mercato o considerato in uscita, la posizione dei nerazzurri è sempre stata quella di chi era pronto ad ascoltare eventuali offerte.una cifra importante che nelle casse della società genera una plusvalenza piena avendo preso Onana a parametro zero., con l'opzione di un ulteriore anno, soggetto a autorizzazione internazionale. Il portiere camerunese ha mantenuto 104 clean sheet in 255 presenze con i club. Ha vinto tre campionati e due Coppe KNVB con l'Ajax prima di unirsi all'Inter nel 2022. La scorsa stagione, ha vinto la Coppa Italia e ha registrato il maggior numero di clean sheet in Champions League”., superando molti ostacoli lungo la strada. Giocare a Old Trafford per difendere questi colori e contribuire al successo della squadra sarà un'altra esperienza straordinaria. Questo è l'inizio di un nuovo viaggio per me, con nuovi compagni di squadra e nuove ambizioni per cui lottare.John Murtough, direttore sportivo del Manchester United, ha dichiarato: “, con esattamente il giusto profilo di attributi tecnici e personalità. Avendo raggiunto il successo nel corso della sua carriera, sappiamo che André aggiungerà ulteriore mentalità vincente che è ciò che stiamo costruendo all'interno della nostra squadra.