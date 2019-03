Ole Gunnar Solskjaer resta alla guida del Manchester United per le prossime tre stagioni. A darne l'ufficialità è il sito del club inglese, che ha apprezzato il lavoro del tecnico norvegese, approdato sulla panchina della squadra con cui ha vinto anche una Champions League nel 1998 da calciatore al posto di José Mourinho. "I risultati parlano per lui", ha dichiarato il vice-presidente esecutivo Ed Woodward. "Più che i risultati e le prestazioni, Solskjaer ha portato un bagaglio di esperienza da giocatore e allenatore che si è ben abbinato al desiderio di dare un'opportunità ai nostri giovani talenti e dimostrando di comprendere appieno la filosofia del club. Per questi motivi, è la persona più adatta per guidare il Manchester United per i prossimi anni".



Solskjaer ha diretto i Red Devils sin qui in 19 occasione, con un bilancio di 14 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, riportando la squadra in piena corsa per uno dei piazzamenti in campionato che valgano un posto nella prossima Champions League ha qualificato i suoi ai quarti di finale della massima competizione europea.