C'è un primo potenziale acquirente per il Manchester United: si tratta di Jim Ratcliffe, fondatore di Ineos (terza più grande azienda chimica al mondo) e uno degli uomini più ricchi della Gran Bretagna. Una portavoce dell'azienda ha confermato pubblicamente l'interesse al Times: "Ci siamo formalmente inseriti nel processo di vendita".



PERCORSO - Le parti, spiega il quotidiano inglese, devono ora registrare il loro interesse presso la banca d’affari che gestisce la vendita per conto della famiglia Glazer per vedere i documenti finanziari riservati e impegnarsi a svolgere la due diligence prima della possibile acquisizione. Le offerte formali dovrebbero iniziare il prossimo mese, i Red Devils potrebbero passare di mano entro la fine della stagione.