Manchester United, UFFICIALE: Varane se ne va a zero

59 minuti fa

1

Due partite di Premier League e la finale di FA Cup: mancano solo tre gare a Raphael Varane prima di dire addio al Manchester United. Il difensore francese ha annunciato che lascerà il club alla fine della stagione, con la scadenza del suo contratto.



Il campione del mondo sarà dunque un parametro zero in estate. Lascia lo United dopo 3 anni, 92 presenze e una sola coppa, la Carabao Cup del 2023. Queste le sue parole di commiato: "Sono stati anni meravigliosi quelli che ho passato vestendo la maglia di questo club così speciale. La prima volta che sono entrato a Old Trafford come giocatore del Manchester United è stato incredibile. Mi sono innamorato del club e dei tifosi. Solo giocando per questa squadra capisci cosa questa rappresenti. Per i miei figli Manchester è casa e per me questo sarà sempre un posto speciale".