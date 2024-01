Manchester United: un ex-Juve in società

Il Manchester United che è passato di mano ed è ora controllato dalla famiglia Ratcliff ha un nuovo board societario. Omar Berrada, "scippato" al Manchester City sarà il nuovo CEO, un ruolo rifiutato da un altro storico dirigente che è stato anche amministratore delegato di un top club di Serie A.



Si tratta di Jean-Calude Blanc, storico ex-CEO della Juventus ed ex-membro del board del Paris Saint Germain, nell'imediata era post-calciopoli e che sarà comunque un nuovo uomo forte in società. Sarà integrato all'interno del consiglio direttivo e non avrà un impegno quotidiano. Sarà di fatto il consigliere in società del nuovo ad Berrada.