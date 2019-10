Paul Scholes, ex centrocampista del Manchester United, parla di Mesut Ozil, trequartista dell'Arsenal, fuori dai piani di Emery. Queste le parole dell'ex 18 dei Red Devils: "Non capisco i problemi che possa avere, lo reputo un giocatore unico nella capacità di collegare la squadra. Ha grandi qualità e nella sua carriera le ha dimostrate. Non credo che accadrà mai, ma fossi nel Manchester United ci penserei. Lo vedrei bene ad Old Trafford".