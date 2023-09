Prosegue la rivoluzione di Erik ten Hag al Manchester United. L'obiettivo dei Red Devils, come riportato da The Athletic, è quello di cedere due centrocampisti, ovvero Donny van de Beek e Fred: entrambi non rientrano più nei piani del club inglese dunque potrebbero essere ceduti già nella sessione invernale. L'olandese piace al Villarreal, non è escluso che le due società possano trovare l'accordo a breve considerato anche il contratto in scadenza nel 2025 (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno).