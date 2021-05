Donny van de Beek vuole garanzie sul suo futuro. Come scrive il Telegraph, il trequartista del Manchester United, poco preso in considerazione da Ole Gunnar Solskjaer in questa stagione, è pronto a confrontarsi col manager dei Red Devils per capire le sue intenzioni: non è da escludere la cessione dell'ex Ajax, che nella finale di Europa League, persa contro il Villarreal, non è entrato neanche in campo.