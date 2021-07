Dopo una stagione con più ombre che luci, dove ha segnato un solo gol in 36 partite, Donny van de Beek è stato inserito nella lista dei possibili partenti del Mancheter United. L'olandese però, secondo il Manchester Evening News, vorrebbe giocarsi le sue carte ad Old Trafford per provare a convincere Solskjaer a tenerlo e dovrebbe unirsi ai compagni entro settimana prossima, poiché viene da un infortunio che non gli ha permesso di partecipare ad Euro 2020.