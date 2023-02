Raphael Varane, difensore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Barcellona in Europa League:



"L'andata è stata una grande partita tra due squadre che pressavano alto sul campo. Abbiamo ottenuto un buon risultato, potevamo anche segnare di più ma abbiamo comunque mostrato personalità sul campo. Ci servirà avere pazienza e disciplina al ritorno, siamo pronti alla sfida: nell'ultimo mese siamo cresciuti molto, giochiamo con sicurezza, domani avremo un'atmosfera elettrica. Dovremmo stare tranquilli, crederci e gestire le emozioni".



ASSENZE BARCELLONA - "Certo, Gavi e Pedri sono due grandi giocatori ma la loro squadra è davvero profonda, hanno chi è in grado di rimpiazzarli e domani sfideremo una squadra proprio forte. Se vogliamo vincere, dovremo andare al massimo".