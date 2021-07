Il Manchester United è al lavoro per rinforzare la propria difesa. Secondo quanto riportato da Manchester Evening News l'acquisto di Rapahel Varane potrebbe non essere l'unico del reparto. Infatti insieme al difensore francese potrebbe arrivare anche Pau Torres. Il 24enne del Villareal ha una clausola di 60 milioni di euro che difficilmente verrà pagata, per questo nella trattativa potrebbe essere inserito Eric Bailly. L'ivoriano ha rinnovato ad aprile il suo contratto ma egli stesso, prima della finale di Europa League, ha dichiarato che in caso di poco spazio potrebbe lasciare Manchester.