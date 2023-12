Il difensore francese Raphael Varane è in uscita dal Manchester United e negli scorsi giorni si è parlato di un nuovo approdo al Real Madrid. Secondo quanto riportato dall'Equipe, però, per il centrale difensivo, c'è la possibilità di un possibile ritorno al club d'origine, il Lens. Sullo sfondo anche il Bayern Monaco, che non molla la pista.