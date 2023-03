Il Manchester United ha intenzione di vendere Anthony Martial questa estate. Il francese ha collezionato 83 gol in 283 presenze, ma non rientra più nei piani di Ten Hag. L'idea dei Red Devils è di cederlo per 25 milioni di sterline. Secondo TeamTalk, il club inglese sta pensando al suo sostituto. Il nome in pole position è Moussa Dembele, attaccante del Lione che sarà free agent da luglio. Sul francese ci sono anche l'Aston Villa e il Borussia Monchengladbach.