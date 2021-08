Al Manchester United inizia ufficialmente la seconda era di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferisce Sky Sports, nello scorso fine settimana l'ex calciatore della Juventus ha completato le visite mediche a Lisbona per conto dei Red Devils e nelle prossime ore dovrebbe ricevere il via libera, a livello burocratico, per volare verso l'Inghilterra.



Soltanto dopo CR7 potrà firmare il contratto biennale da 20 milioni di euro a stagione concordato col Manchester United, mentre la Juventus incasserà una cifra vicina ai 25 milioni di euro, necessaria per non registrare una minusvalenza a bilancio.