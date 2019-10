L'amministratore delegato del Manchester United, Ed Woodward ha dichiarato: "Si dice che abbiamo gente che non capisce di calcio che prende le decisioni, ma questo è un insulto alle persone intelligenti che si occupano dei temi tecnici in questo club. Abbiamo ampliato il nostro dipartimento per il calciomercato, crediamo che oggi operi in modo efficiente e produttivo. I consigli e le decisioni sui giocatori vengono fatte da questo dipartimento e dall'allenatore. In estate abbiamo ringiovanito la rosa, gettando le basi per crescere".



"Con Solskjaer abbiamo visto una squadra che gioca un calcio veloce e fluido, secondo la filosofia e lo stile del mister. Inoltre ha riportato disciplina in un ambiente dove negli ultimi anni è mancata. Sta costruendo una squadra che rispecchia la storia del club, dove i giocatori lavorano duro e rispettano i propri compagni e in cui nessuno è più importante del Manchester United".