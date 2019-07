Tre club e due giocatori. Le prossime mosse di Lazio, Real Madrid e Manchester United sono e saranno strettamente collegate con la formazione di Claudio Lotito spettatrice interessatissima. Sì perché il Manchester United ha messo nel mirino Sergej Milinkovic-Savic ma soltanto se partirà Paul Pogba ci sarà il budget per completare l'affare. Pogba che piace e non poco al Real Madrid la cui trattativa per l'acquisto del francese si è però arenata dopo il no di Gareth Bale ad essere inserito nell'affare. Alla finestra rimangono infine Juventus e Inter che, soltanto in caso di grandi cessioni in uscita proveranno l'affondo per il francese (la Juve) e il serbo (l'Inter).