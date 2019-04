Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, parla a Sky Sports dopo il 4-0 subito contro l'Everton: "La maniera in cui abbiamo giocato tutti, me compreso, è stata irrispettosa nei confronti di noi stessi - ha detto -, della società e dei tifosi. È andato tutto storto, a partire dalla mentalità, che è la cosa più importante e che deve cambiare. Negli spogliatoi abbiamo lasciato che l'allenatore e il suo staff parlassero, hanno detto tutta la verità: ciò che abbiamo mostrato in campo è stato ingiusto nei loro confronti e in quelli di tutti quanti. Non abbiamo ripagato i nostri tifosi e siamo molto arrabbiati con noi stessi, vogliamo e dobbiamo sicuramente fare meglio. Si può perdere, ma dopo una buona prestazione. Contro l'Everton non lo abbiamo fatto, non siamo stati all'altezza della maglia che indossiamo".



SULLA CHAMPIONS - "I tifosi ora chiedono una reazione, noi daremo tutto sul campo perché è l'unico modo per scusarci con loro. Quando si è allo United, bisogna dare la vita in campo. Giochiamo per vincere e ce la metteremo tutta, senza Champions sarà una stagione deludente".