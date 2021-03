Il contratto di Eric Bailly con il Manchester Utd scadrà a giugno 2022. I Red Devils hanno intenzione di offrire un prolungamento di contratto al difensore ivoriano, il quale, però, secondo il Sun, preferirebbe cambiare aria.



Un amico del ventiseienne ha parlato ai microfoni di Sky UK rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Eric ama il club e i tifosi, la sua famiglia è a Manchester e non desidererebbe altro che finire la sua carriera a Old Trafford, ma pensa che il club sia stato irrispettoso nei suoi confronti e, sinceramente, ne ha avuto abbastanza. Pensa che, qualunque cosa faccia, non sarà mai la prima scelta per Solskjaer, ed ora ha realizzato di essere troppo bravo e troppo giovane per passare il suo tempo seduto in panchina”.