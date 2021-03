L’addio di David De Gea al Manchester Utd è ormai dato per certo dalla stampa inglese, che ha già iniziato a fare ipotesi sui nomi del suo possibile successore: dal costosissimo Oblak alla soluzione Dean Henderson, attuale promettente secondo portiere dei Red Devils, passando per Nick Pope, stella del Burnley e portiere titolare della nazionale, valutato circa 60 milioni dai Clarets.



Oggi il Mirror ha fatto anche il nome di Robert Sanchez del Brighton che si è preso la maglia da titolare dei Seagulls in questa stagione, dimostrandosi più affidabile dell’australiano Ryan ed ha all’attivo 6 clean sheets in 16 presenze. Il ventitreenne dal doppio passaporto inglese e spagnolo rappresenta l’alternativa low cost ad Oblak e Pope e dovrebbe giocarsi il posto con Henderson, una volta approdato ad Old Trafford.