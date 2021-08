Il Manchester United è alla ricerca di un terzino destro, così poi da liberare Diogo Dalot, sul mercato. I Red Devils stanno provando a stringere per Kieran Trippier, laterale dell'Atletico Madrid, ex Tottenham, valutato 35 milioni di euro. Col Milan che guarda interessato, in quanto il portoghese è l'obiettivo numero uno per rinforzare l'out di destra.