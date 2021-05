Come riportato dal Daily Express, il Manchester Utd ha raggiunto l’accordo con Tom Heaton, portiere trentacinquenne in scadenza di contratto con l’Aston Villa. Arriverà a zero e prenderà il posto di Sergio Romero, anche lui in scadenza a giugno, come terzo portiere, ma potrebbe diventare il secondo in caso di addio di De Gea.