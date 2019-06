Il Manchester United chiude col Crystal Palace per Aaron Wan-Bissaka. Il terzino destro inglese, impegnato ora all'Europeo Under 21, diventerà il laterale difensivo più pagato della storia: come scrivono in Inghilterra, i Red Devils hanno sborsato 67 milioni di euro per strapparlo ai Glazers.



Entro due giorni ci sarà l'ufficialità, con Solskjaer che ha scelto il classe '97 per la sua fascia destra. Con questo trasferimento, Wan-Bissaka supera Kyle Walker, che andò al City dal Tottenham per 55 milioni di euro.