Edinson Cavani verso il ritorno in Sudamerica? Come scrivono in Spagna, l'uruguaiano ha il contratto in scadenza al termine della stagione, con un'opzione per il secondo, ma niente è stato ancora comunicato: 6 gol in 17 partite, un impatto non esaltante, quello del Matador, che stuzzica la fantasia del Boca Juniors, voglioso di puntare sull'ex Palermo, Napoli e Psg per dare l'assalto alla Libertadores.