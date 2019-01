Mathias Pogba, fratello maggiore di Paul, gioca a calcio, lo fa in Francia, indossando la maglia del Tours. Oggi, però, ai microfoni di RMC sveste i panni del centravanti indossando solo quelli del fratellone, parlando così del rapporto tra Paul, stella del Manchester United, e José Mourinho: "Il problema era Mourinho, alla fine. Nello spogliatoio, fuori dallo spogliatoio… ovunque. Da quello che vediamo di Mou, lui vuole essere sempre considerato l'insegnante, il centro dell’attenzione. Paul non calcola nemmeno quell’aspetto”.



NESSUN RISPETTO - "Non ha rispettato mio fratello. Se rispetti Paul, Paul ti rispetterà. Ti fidi di lui, ti farà grandi partite".