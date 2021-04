Da quando, a gennaio, è arrivato al West Ham, Jesse Lingard si è rivelato decisivo per la corsa al quarto posto, con 6 gol e 3 assist in 9 partite. Il ventottenne inglese è arrivato in prestito secco dal Manchester Utd, ma gli Hammers sono fiduciosi di poter negoziare il suo acquisto a titolo definitivo a fine stagione. Secondo il Mail, viste le ultime grandi prestazioni, la richiesta partirà da 35 milioni di euro.Il contratto di Lingard è però in scadenza nel 2022, il che potrebbe portare i Red Devils ad abbassare il prezzo.