Gary Neville, ex difensore del Manchester United, parla di Mino Raiola e Paul Pogba a Sky Sports UK: "Pogba rimane? Bene, un’ottima notizia e lo spero, proverò ad immaginarmelo nel club per altri due o tre anni. Se così dovesse essere ne sarei felice: un Pogba motivato, a posto fisicamente e concentrato sarebbe una grande risorsa per lo United. Ma io non credo a una sola parola del suo agente. Non credo a una sola parola che esce dalla sua bocca".