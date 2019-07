Non solo Paulo Dybala per il Manchester United. Come scrive il Corriere dello Sport, i Red Devils hanno messo gli occhi su un altro giocatore della Juventus: si tratta di Blaise Matuidi, fuori dai piani di Sarri e che piace anche a PSG e Monaco. Il club inglese ha chiesto informazioni, i bianconeri ne fanno una valutazione di 25 milioni.